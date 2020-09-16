40 человек пострадали при столкновении школьного автобуса и поезда в Новой Зеландии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Десятки человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса и поезда на железнодорожном переезде близ города Палмерстон-Норт в Новой Зеландии.

Как рассказали медики компании St John местным СМИ, сообщение об аварии с участием автобуса и поезда на железной дороге в Банниторпе они получили около 8.04 утра (23.04 по мк).

На месте происшествия было обследовано в общей сложности 40 человек, шесть из них доставлены в больницу с травмами от средней до легко степени тяжести.

Первоначально полиция заявила, что, по предварительным данным, были "серьезные травмы", но позже уточнила, что никто из детей серьезно не пострадал.