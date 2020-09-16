"Белнефтехим" опроверг слухи о стачке на одном из своих предприятий

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Концерн "Белнефтехим" опроверг распространенную в ряде телеграмм-каналов информацию о приостановке ряда производства на предприятии "Гродно Азот" в связи с забастовкой.

"Заявления о забастовке на "Гродно Азот" не соответствуют действительности. Вчера вечером ряд производственных процессов был приостановлен по техническим причинам", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Между тем, корпоративное издание "Гродненский химик" сообщило, что с 18 сентября начнутся ремонтные работы в цехах Аммиак-4 и Карбамид-3. Ремонт продлится 25 суток.

Позднее начнется ремонт в цехах Карбамид-1 и Карбамид-2. Также запланированы ремонты отделений азотной кислоты, компрессии, нейтрализации и карбамидно-аммиачной смеси.

В период с 29 сентября по 5 октября произойдет плановая общая остановка 1-й и 2-й технологической ниток, общая остановка отделения слабой азотной кислоты цеха АКиКАС.

Ситуация на "Гродно Азоте"

Как сообщалось, в середине августа на "Гродно Азот", занимающемся производством азотных удобрений, был создан стачком, который предложил провести голосование среди работников цехов по вопросу поэтапной и согласованной с руководством завода приостановки производства. Подавляющее большинство тогда высказалось "за" приостановку.

После этого сообщалось, что глава стачечного комитета "Гродно Азот" Юрий Рововой выехал в Польшу. "Я нахожусь в Варшаве. Пришлось мне уехать", - сказал Рововой в распространенном видеообращении.

Глава стачкомка рассказал, что его пытались задержать правоохранительные органы, но не сделали это из-за большего числа присутствовавших с ним соратников. По мнению Ровового, люди в штатском могли задержать его и "выбить признание о попытке свержения конституционного строя".

По словам Ровового, он несколько дней скрывался в Белоруссии, а после этого пересек границу и попросил в Польше убежища.

"Белнефтехим" подтверждал мирные выступления рабочих на "Гродно Азот", но отмечал, что производственный процесс на предприятии не останавливался.

Позднее Следственный комитет Белоруссии начал проверку по заявлениям сотрудников ОАО "Гродно Азот", сообщивших об угрозах убийством в случае их отказа от участия в забастовках.

"Гродненский химик" сообщил накануне, 15 сентября, также, что с "Белнефтехимом" согласована выплата в сентябре этого года "13-й зарплаты" за 2019 год и решен вопрос об общем повышении зарплаты на предприятии.

В Белоруссии уже более месяца продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.