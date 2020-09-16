Один из самых полных скелетов тираннозавра выставят на Christie's

Фото: Reuters

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Аукционный дом Christie's выставит на торги один из самых крупных и полных скелетов тираннозавра. Оценочная стоимость лота, которому около 67 млн лет, составит 6-8 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

"Аукционный дом Christie's объявляет о том, что 6 октября 2020 года на торги будет выставлен самый крупный, полный и хорошо изученный скелет тираннозавра рекса из когда-либо обнаруженных. Скелет, возраст которого насчитывает порядка 67 миллионов лет, получил имя Стэн в честь палеантолога, который первым обнаружил фрагмент его тазовой кости", - сообщили в пресс-службе.

This is Stan the T. Rex.



He's approximately 67 million years old, and he'll be on display at Rockefeller Center through October 21. https://t.co/0sLFr0sxOP — The New York Times (@nytimes) September 16, 2020

Скелет происходит из собрания Института Блэк-Хиллс в Южной Дакоте (США), где он изучался и экспонировался на протяжении последних двух десятилетий, результатом чего является множество научных статей.

После тщательной музейной пересборки обновленный Стэн вновь предстанет перед широкой публикой в рамках предаукицонной выставки в здании Рокфеллеровского центра, которая продлится с 16 сентября по 21 октября.

Как рассказали в пресс-службе, Стэн состоит из 188 оригинальных костей и является крупнейшим из известных скелетов тираннозавра рекса: его высота составляет порядка четырех метров, а длина - более 12 метров. Отличительной чертой Стэна также является наиболее полный из дошедших до наших дней экземпляр черепа с 58 сохранившимися зубами.

Первые фрагменты скелета были обнаружены весной 1987 года палеонтологом-любителем Стэном Сакрисоном. Работа по извлечению всех доступных костей скелета заняла более 30 000 часов кропотливого ручного труда.

Всего ученые с 1902 года обнаружили более 50 скелетов тираннозавра рекса, большинство из которых на данный момент находятся в музеях естественной истории по всему миру.