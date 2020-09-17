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Белорусская оппозиция создаст "черный список" силовиков

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала подготовку "черного списка" сотрудников силовых структур, причастных, по мнению оппозиции, к насилию в отношении протестующих.

"Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его "списком Тарайковского" (Александр Тарайковский первым погиб во время протестов, оппозиция обвиняет в его гибели сотрудников силовых структур - ИФ)", - написала Тихановская в своем телеграм-канале.

По ее словам, в список войдут лица, "причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными".

"Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом "Черная книга Беларуси". Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться", - написала она.

При этом Тихановская вновь призвала сотрудников силовых структур отказаться от насилия к участникам уличных акций протеста в Белоруссии.

Светлана Тихановская Белоруссия

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