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Мужчина попытался покончить с собой в белорусских Смолевичах

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства инцидента в Смолевичах, где мужчина пытался совершить суицид у здания районного отдела внутренних дел.

По данным следствия, днем 18 сентября 36-летний мужчина напротив здания районного отдела внутренних дел пытался покончить с собой, сотрудниками милиции ему была оказана помощь, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, сейчас мужчина госпитализирован "в учреждение здравоохранения в крайне тяжелом состоянии".

Установлено, что в 2016 году мужчина проходил лечение "в связи с психическим заболеванием и склонности к суицидам".

16 сентября сотрудники милиции пресекли еще одну попытку суицида этого мужчины.

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