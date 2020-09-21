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Бахрейн заявил о предотвращении теракта, организованного Ираном

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Бахрейна предотвратило "террористическую атаку", организованную при поддержке Корпуса Стражей Исламской революции Ирана, сообщил телеканал Al-Ekhbariya.

По данным СМИ, следователи МВД Бахрейна обнаружили, что новая группа под названием "Бригада Кассема Сулеймани" планировала несколько нападений в стране.

Отмечается, что остановленная атака , вероятно, была нацелена на "иностранную делегацию."

В репортаже государственного телевидения Саудовской Аравии сообщалось, что девять подозреваемых боевиков были арестованы, в то время как девять других, предположительно связанных с заговором, находятся в Иране.

В свою очередь, агентство Associated Press уточнило, что заговор был раскрыт после того, как на одной их улиц было обнаружено взрывное устройство.

Между тем, министерство внутренних дел Бахрейна уточнило, что атака была предотвращена в начале 2020 года.

"Мы хотим уточнить, что это дело восходит к началу 2020 года, и в настоящее время оно рассматривается соответствующим судом", - говорится в заявлении министерства.

Бахрейн Иран

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