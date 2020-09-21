Brent подешевела до $43,09 за баррель после скачка на прошлой неделе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели благодаря подтверждению странами ОПЕК+ приверженности сокращению добычи в полном соответствии с предыдущими договоренностями.

Рынок продолжает следить за ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в мире, поскольку остается чувствительным к темпам восстановления глобальной экономической активности, отмечают эксперты AxiCorp.

К 8:10 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,14%), до $43,09 за баррель. В минувшую пятницу Brent подешевела на $0,15 (0,4%), до $43,15 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,07 (0,17%), до $41,04 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,14 (0,3%) - до $41,11 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI - на 10,1%.

По итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего на прошлой неделе, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выразил уверенность, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

"Если дополнительные сокращения будут осуществлены, избытка предложения на нефтяном рынке, которого многие боялись, не будет, и запасы существенно сократятся", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

JMMC рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

"В нынешних условиях JMMC подчеркнул важность проактивных и опережающих действий и рекомендовал участвующим (в сделке ОПЕК+. - ИФ.) странам быть готовыми принимать дальнейшие меры в случае необходимости", - говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания комитета.

Общее число инфицированных коронавирусом в США с начала пандемии по состоянию на понедельник выросло до 7 004 768 человек, сообщил портал Worldometer. В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,54 млн случаев.

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,22 млн инфицированных.