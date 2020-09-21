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Лавров объяснил приостановку РФ и Турцией патрулирования трассы в Идлибе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе приостановлено из соображений безопасности, оно возобновится, как только ситуация успокоится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть российско-турецкий меморандум, который полностью в силе. Патрулирование трассы М-4 было остановлено из соображений безопасности, поскольку "Хейят Тахрир Аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) постоянно устраивает вооруженные провокации и атакует сирийские государственные позиции", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

"Хочу вас удостоверить, что совместный патруль участка трассы М-4 скоро будет продолжен, как только ситуация успокоится", - добавил министр.

Он отметил, что в ходе состоявшихся в середине сентября консультаций турецкая сторона подтвердила свои обязательства по борьбе с терроризмом, а также размежеванию террористов и оппозиционеров, готовых к переговорам с правительством.

Отвечая на вопрос о возможности нового наступления российско-сирийских сил на Идлиб, Лавров подчеркнул, что "нет необходимости сирийской армии и их союзникам атаковать Идлиб".

"Есть только необходимость атаковать позиции террористов и устранить их единственный очаг на территории Сирии. Исходя из меморандума, который вы упомянули (российско-турецкий меморандум по Сирии - ИФ), на наших турецких коллегах лежит основная ответственность за это. Борьба с терроризмом – задача номер один", - сказал он.

Лавров отметил, что Россия в сирийском Идлибе действует с соблюдением международного гуманитарного права и применяет силу только в ответ на действия террористов.

"Могу вас заверить, что нет операций, которые проводятся Россией или правительством Сирии в Идлибе. Мы применяем силу только в случае защиты от атак "Хейят Тахрир Аш-Шам". Мы применяем ее точечно, чтобы не нанести ущерб мирным жителям и гражданским объектам", - сказал Лавров в интервью "Аль-Арабия".

"Могу заверить, что нами предпринимаются все необходимые шаги по имплементации международного гуманитарного права в максимально возможном объеме", - отметил он.

Министр подчеркнул, что российский подход "намного более избирателен чем тот, в результате которого Ракку сравняли с землей". "Мы до сих пор находим там большое количество мин, тела убитых. Никому до этого нет дела", - добавил Лавров.

РФ Турция Сирия

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