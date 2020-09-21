Алиев обвинил Пашиняна в подрыве переговоров по Карабаху

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подрыве формата и сути переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Армения оккупировала Нагорный Карабах и другие районы Азербайджана. Совбез ООН принял 4 резолюции, предусматривающие безоговорочный вывод ВС Армении с оккупированных территорий. К сожалению, Армения продолжает игнорировать эти резолюции", - сказал Алиев в понедельник в видеообращении в связи с открытием 75-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Армения устроила этническую чистку на оккупированных территориях, уничтожила религиозные и исторические памятники, принадлежащие Азербайджану. "Премьер Армении намеренно подрывает формат и суть переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Провокации и риторика (звучащие с армянской стороны - ИФ) свидетельствует о том, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана. Призываем ООН оказать воздействие и остановить эту военную агрессию. Конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана и резолюций Совбеза ООН", - отметил он.

Алиев также представил ожидания стран-членов Движения неприсоединения (ДН) на текущие вызовы в мире. "Азербайджан с октября 2019 года председательствует в Движении неприсоединении. Мы, страны-члены Движения, призываем задуматься о том, как необходимо реагировать на новые вызовы", - отметил он.

Президент подчеркнул, что страны ДН считают ООН важным инструментом в поддержке мира и безопасности. "В тоже время мы выступаем за укрепление и модернизацию ООН, усиления авторитета Генассамблеи ООН. Необходимы реформы в Совбезе ООН для его более эффективной и прозрачной деятельности", - сказал он.

Алиев добавил, что пандемия коронавируса вновь подчеркнула значение многосторонних подходов.

Президент Азербайджана также отметил, что 2020 год является важным для Движения неприсоединения, так как организация отмечает свое 60-летие. В связи с этим Алиев отметил огромное значение, которое приобрели Бандугские принципы после завершения "холодной войны".

Алиев добавил, что Азербайджан готов работать для укрепления престижа ООН.