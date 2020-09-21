Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 21.09В России 1 109 595+6 196В мире 30 935 011+250 010

Алиев обвинил Пашиняна в подрыве переговоров по Карабаху

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подрыве формата и сути переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Армения оккупировала Нагорный Карабах и другие районы Азербайджана. Совбез ООН принял 4 резолюции, предусматривающие безоговорочный вывод ВС Армении с оккупированных территорий. К сожалению, Армения продолжает игнорировать эти резолюции", - сказал Алиев в понедельник в видеообращении в связи с открытием 75-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Армения устроила этническую чистку на оккупированных территориях, уничтожила религиозные и исторические памятники, принадлежащие Азербайджану. "Премьер Армении намеренно подрывает формат и суть переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Провокации и риторика (звучащие с армянской стороны - ИФ) свидетельствует о том, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана. Призываем ООН оказать воздействие и остановить эту военную агрессию. Конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана и резолюций Совбеза ООН", - отметил он.

Алиев также представил ожидания стран-членов Движения неприсоединения (ДН) на текущие вызовы в мире. "Азербайджан с октября 2019 года председательствует в Движении неприсоединении. Мы, страны-члены Движения, призываем задуматься о том, как необходимо реагировать на новые вызовы", - отметил он.

Президент подчеркнул, что страны ДН считают ООН важным инструментом в поддержке мира и безопасности. "В тоже время мы выступаем за укрепление и модернизацию ООН, усиления авторитета Генассамблеи ООН. Необходимы реформы в Совбезе ООН для его более эффективной и прозрачной деятельности", - сказал он.

Алиев добавил, что пандемия коронавируса вновь подчеркнула значение многосторонних подходов.

Президент Азербайджана также отметил, что 2020 год является важным для Движения неприсоединения, так как организация отмечает свое 60-летие. В связи с этим Алиев отметил огромное значение, которое приобрели Бандугские принципы после завершения "холодной войны".

Алиев добавил, что Азербайджан готов работать для укрепления престижа ООН.

Новости

Deutsche Bank сообщил о подозрительных сделках на 1 трлн евро

Лавров объяснил приостановку РФ и Турцией патрулирования трассы в Идлибе

Трамп подписал указ о санкциях против поставщиков оружия Ирану

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

Airbus представил концепты самолетов с нулевым уровнем выбросов

Airbus представил концепты самолетов с нулевым уровнем выбросов
Навальный попал в больницу

Генпрокуратура России передала Навальному список вопросов

Белорусский шоумен посажен под арест после уличного концерта

Белорусский шоумен посажен под арест после уличного концерта

Экс-гендиректор McDonald's не вернет компании выходное пособие

Экс-гендиректор McDonald’s не вернет компании выходное пособие

На "Беларуськалии" задержали рабочих, поддержавших протестующего шахтера

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');