РФ и Сирия решили сотрудничать по неэнергетическим направлениям в мирном атоме

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Сирия планируют сотрудничество в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании накануне в Вене подписали глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор комиссии по атомной энергии Сирии Ибрагим Отман, сообщила госкорпорация.

Меморандум предусматривает организацию взаимодействия по таким направлениям, как применение радиационных технологий в медицине, сельском хозяйстве и промышленности, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, повышение квалификации административного, научного и технического персонала и др.