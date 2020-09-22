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Сильный взрыв произошел на объекте "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Мощный взрыв произошел во вторник в населенном пункте на юге Ливана, сообщают ближневосточные СМИ.

По их данным, взорвался дом, который принадлежит движению "Хезболла". Отмечается, что несколько человек пострадали.

Ливанские СМИ публикуют видеозаписи из соцсетей, на которых виден столб густого темного дыма, поднимающийся над местом взрыва.

Местные СМИ напоминают, что 4 августа в портовой зоне Бейрута произошли несколько мощных взрывов. Власти Ливана тогда заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

В результате трагического происшествия погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено большое количество зданий, повреждено здание международного аэропорта.

Ливан Бейрут Хезболла

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