Саммит ЕС отложили из-за ушедшего на карантин главы Евросовета

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель председателя Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс сообщил в твиттере, что саммит ЕС, назначенный на 24-25 сентября, предлагается перенести на 1 и 2 октября.

"Сегодня председатель Европейского совета узнал, что у сотрудника службы безопасности, с которым он находился в тесном контакте в начале прошлой недели, выявлен COVID-19", - отметил пресс-секретарь.

При этом он уточнил, что Мишель регулярно проходит анализы и накануне у него был отрицательный результат.

"Соблюдая бельгийские правила, с сегодняшнего дня он ушел на карантин", - объяснил пресс-секретарь Мишеля в своем микроблоге во вторник.

В этот же день в Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС по общим вопросам, которое готовило саммит, запланированный на 24-25 сентября.