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Настоятельница монастыря в Гродно извинилась за выступление на провластном форуме

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Настоятельница Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно, игумения Гавриила (Глухова) извинилась за свое выступление на провластном женском форуме "За Беларусь".

Игумения Гавриила "попросила прощения у всех, кого оскорбило или задело ее выступление на женском форуме "За Беларусь" 17 сентября", - говорится в сообщении на официальном портале Белорусской православной церкви во вторник.

"Настоятельница гродненской обители объяснила свои эмоциональные высказывания переживаниями за судьбу Родины и призвала всех стремиться к миру, согласию и любви", - отмечается в сообщении.

В своём выступлении на женском форуме (его цитирировали ряд СМИ - ИФ) игумения сравнивала участников несанкционированных акций с "сектантами", называла их "толпой безумцев", которые "как разъяренное стадо, вопят на весь город бесовские выкрики".

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

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