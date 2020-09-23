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Зеленский выразил желание повысить эффективность диалога с Путиным

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ограниченной коммуникации с президентом РФ Владимиром Путиным, выразив пожелание добиться большей эффективности от диалога.

"У нас есть разные форматы общения с президентом Путиным - это и нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы", - сказал Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny.

"Например, в декабре прошлого года мы достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента. Разговаривал с Путиным и 26 июля - накануне установления режима прекращения огня на востоке. И у нас есть самый длинный режим "тишины" (в Донбассе - ИФ), - отметил украинский лидер.

По выражению Зеленского, его коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная. "Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - отметил президент Украины.

Владимир Зеленский Владимир Путин Украина

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