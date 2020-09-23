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Киев разработает санкции против онлайн-сервисов с российским контентом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины в среду поручил разработать предложения по введению санкций в отношении онлайн-сервисов, которые предлагают контент российского производства, запрещенный в стране.

Инициатором решения стал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение к Кабинету министров рассмотреть возможность относительно применения специальных экономических и других ограничивающих мер к онлайн-сервисам, которые предлагают продукцию разного рода и собственно контент российского производства, в частности российских сериалов, которые запрещены законом, например, сервисов ivi.ru и Wildberries.ru", - заявил Ткаченко.

Поручение также предусматривает поручение Министерству временно оккупированных территорий и Министерству культуры и информационной политики разработать соответствующие предложения.

Украина Wildberries

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Киев разработает санкции против онлайн-сервисов с российским контентом

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