США ввели "киберсанкции" против шести россиян и семи компаний

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки внесли в список санкций шестерых граждан России и одного гражданина Финляндии, а также семь компаний, базирующихся в РФ и Финляндии, сообщает в среду Минфин США.

Ограничительные меры вводятся за деятельность в киберпространстве против граждан РФ: Бориса Гайковича, Елены Ивановой, Евгения Ходотова, Надежды Кучимовой, Александра Кузина, Владислава Занина.

Также в список попал гражданин Финляндии Никита Ковалевский и Дмитрий Сытый, гражданство которого не указано.

В санкционный список вносятся связанные с этими людьми компании, зарегистрированные в России, Центральноафриканской республике (ЦАР) или в Финляндии: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, "М-Финанс", "НПП ПТ Океанос", Optima Freight Oy, Unicum Trade Oy.