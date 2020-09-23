Число задержанных в Минске превысило 100 человек

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Более 100 человек задержаны в Минске во время акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко, сообщают очевидцы.

Задержания происходят по всему городу. В центре сотрудники силовых структур и люди в штатском в основном задерживают протестующих в районе Немиги. Некоторые из них требуют от журналистов не снимать происходящее, сообщают очевидцы.

Также задержания происходят возле Татарского сквера, на Каменной горке и в районе метро Пушкинская.

Протестующие перекрыли движение на нескольких улицах, включая центральную улицу Немига, вступили в силовое противостояние с силовиками в районе улицы Притыцкого после того, как там распылили перцовый газ и раздался хлопок.

Туда стягиваются дополнительные силы ОМОН и автозаки.