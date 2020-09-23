Почти 30 полицейских в Афганистане убиты при нападении талибов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 28 полицейских погибли при нападении боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) на юге Афганистана, сообщают западные СМИ в среду.

В МВД Афганистана отказались комментировать обстоятельства гибели полицейских. По некоторым данным, полицейских могли казнить.

Инцидент произошел в районе Гизаб южной провинции Урузган, где в течение нескольких дней не прекращаются боевые действия.

Ранее в столице Катара Дохе стартовали переговоры между представителями афганского правительства и движения "Талибан". Главные темы переговоров - долговременное прекращение огня и политическое урегулирование конфликта в Афганистане.