В Балтийское море вошел разведывательный корабль ВМС США

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Разведывательный корабль ВМС США USNS Bruce Heezer, который официально называется океанографическим исследовательским судном, пройдя пролив Эресунн между Данией и Швецией, в четверг вошел в акваторию Балтийского моря, следует из данных международной системы идентификации судов AIS.

После захода в Балтийское море к югу от Швеции на корабле был отключен транспондер, который передает координаты его местоположения.

USNS Bruce Heezer принадлежит к классу кораблей Pathfinder. Всего в составе ВМС США имеется шесть таких кораблей водоизмещением 5 тыс. тонн. Они оснащены самой современной разведывательной и "исследовательской" аппаратурой.

Аппаратура, установленная на корабле, позволяет производить непрерывную картографическую съемку морского дна в достаточно широкой полосе, обрабатывать полученные данные и передавать их по спутниковым каналам в Пентагон.

Типовыми задачами являются: проведение выборочных океанографических исследований, сбор данных о поверхностном и срединном слое воды, а также снятие параметров морского дна, спуск под воду и подъем научного оборудования, как буксируемого, так и автономного, использование дистанционно-управляемых аппаратов, компьютерная обработка и выборочный анализ полученных данных на борту и их ретрансляция в Пентагон в режиме реального времени, обеспечение точной навигации, маневрирование с линейным промером глубин, позиционирование в заданной точке с целью проведения исследований на больших глубинах и в прибрежных водах.

Корабли могут размещать радиобуи для постоянного слежения за наиболее важными объектами и на маршрутах следования кораблей противника.

Один из таких кораблей ранее уже заходил для проведения "исследований" в Черное море.