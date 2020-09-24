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Лондон решил ввести санкции за нарушения прав человека в Белоруссии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания готовит санкции против физических лиц за нарушения прав человека в Белоруссии, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

Выступая в палате общин, он заявил, что поручил подготовить санкции в соответствии с "законом Магнитского". Он отметил, что Великобритания по данному вопросу будет координировать свои шаги с США и Канадой.

"Мы задействуем все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы привлечь к ответственности Лукашенко и его режим", - добавил министр.

По его словам, Великобритания также нарастит финансовую помощь правозащитным группам и независимым СМИ в Белоруссии.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

После заседания Совета ЕС по иностранным делам 21 сентября, на котором предполагалось принять окончательное решение по санкциям в отношении Белоруссии за фальсификацию президентских выборов и насилие против мирных граждан, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министрам не удалось прийти к согласию по этому вопросу, поэтому его рассмотрят европейские лидеры на саммите в Брюсселе.

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