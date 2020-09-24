Продажи новостроек в США неожиданно выросли до 14-летнего максимума

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В августе продажи новых домов в США выросли на 4,8% по сравнению с июлем и составили 1,011 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. Показатель достиг максимума с сентября 2006 года на фоне выхода рынка из "коронавирусного" кризиса и рекордно низких ипотечных ставок, отмечает Trading Economics.

По пересмотренным данным, в июле было реализовано 965 тыс. домов, тогда как ранее был озвучен показатель в 901 тыс. То есть продажи подскочили на 14,7%, а не на 13,9%, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в августе на 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Продажи в прошлом месяце относительно августа 2019 года взлетели на 43%.

Средняя цена нового дома в августе снизилась до $369 тыс. с $392,7 тыс. годом ранее.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец августа составляло 282 тыс.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.