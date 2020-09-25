Facebook заблокировал три сети аккаунтов, связанных с Россией

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Facebook объявила об удалении трех сетей аккаунтов в принадлежащих ей соцсетях за нарушение политики американской компании в отношении иностранного или правительственного вмешательства, об этом сообщается на сайте Facebook.

Сети аккаунтов, которые, как утверждают в Facebook, создали пользователи из России, были удалены за нарушение политики компании, "запрещающей правительственное или иностранное вмешательство, являющееся скоординированным фиктивным поведением (CIB) в интересах зарубежной или правительственной организации", поясняется в сообщении.

Специалисты компании удалили в общей сложности 214 пользователей соцсети Facebook, 35 страниц и 18 групп в этой сети, а также заблокировали 34 аккаунта в Instagram. Активность этих пользователей и групп была нацелена преимущественно на темы Сирии и Украины, в меньшей степени на темы, связанные с Турцией, Японией, Арменией, Грузией, Белоруссией и Молдавией, заявили в Facebook. Небольшая доля активности этих пользователей также была направлена на Великобританию и США.

"Люди, стоящие за этой кампанией, публиковали сообщения на многих языках, включая английский, украинский, русский и арабский, так как они приспосабливали свою активность под каждую конкретную аудиторию", - отмечают в американской компании. В Facebook заявили, что владельцы таких аккаунтов вводили в заблуждение других пользователей соцсетей, выдавая себя за журналистов или граждан тех стран, на которых была нацелена их дезинформационная кампания.

Такие аккаунты, как отмечают в компании, часто писали о новостях в мире и текущих событиях, таких как гражданская война в Сирии, конфликт на юго-востоке Украины, они также затрагивали тему НАТО, геополитические проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона, политические события в странах Балтии, Украине, России, Белоруссии, США и других государствах.

В Facebook также сообщили, что за последние три года компания выявила и удалила из своих соцсетей свыше 100 подобных сетей, участники которых демонстрировали скоординированное фиктивное поведение.