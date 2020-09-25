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В Киргизии с парламентских выборов из-за драки сняли двух кандидатов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком Киргизии отстранил от участия в парламентских выборах кандидата от партий "Биримдик" Шукурулло Файзуллаева и кандидата от "Мекеним Кыргызстан" Ильхома Маннанова из-за массовой драки в Араванском районе. Об этом сообщил представитель ЦИК.

Предлагалось вынести этим партиям предупреждения в связи со случившимся, но большинство членов ЦИК этого не поддержали.

В минувшее воскресенье примерно в 19:15 (16:15 по Москве) милиция получила сигнал о массовой драке в селе Юсупово в Араванском районе Ошской области во время встречи кандидата от политической партии "Мекеним Кыргызстан" (Родина Кыргызстан) с избирателями. По данным местных СМИ, подрались сторонники партий "Мекеним Кыргызстан" и "Биримдик".

Десять участников драки были задержаны. В больницы были доставлены 12 пострадавших.

В штабе "Биримдик" со своей стороны заявили, что в политическом объединении "возмущены провокацией, организованной недобросовестными участниками предвыборной кампании". Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов поручил руководству МВД расследовать случившееся.

За ненадлежащее обеспечение общественного порядка уже уволен начальник ОВД Араванского района Сактан Исмаилов, ряд сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Парламентские выборы в Киргизии пройдут 4 октября. В них участвуют 16 партий.

Киргизия Центризбирком Ошская область Юсупово Биримдик Мекеним Кыргызстан

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