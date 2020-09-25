Житель Алма-Аты получил три года тюрьмы за участие в боях за ДНР и ЛНР

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Алма-Ате Алмалинский районный суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за участие в боевых действиях на востоке Украины, сообщили в пресс-службе городского суда. Он полностью признал вину и раскаялся.

Суд установил, что он с сентября 2014 года по 2016 год в Донбассе "при отсутствии признаков наемничества умышленно и неправомерно принимал участие в вооруженном конфликте" на стороне сил самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик против ВС Украины.

Он осужден по статье 172 УК об участии в иностранных вооруженных конфликтах.