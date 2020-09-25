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На западе Сербии разбился военный самолет

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Самолет ВВС Сербии МиГ-21 разбился в пятницу утром на западе страны, сообщает сербский телерадиоканал РТС со ссылкой на министерство обороны.

По данным оборонного ведомства Сербии, крушение произошло при выполнении планового задания близ города Мали-Зворник.

Согласно первоначальной информации, один пилот погиб, поиски второго продолжаются. Травмы получил домовладелец, во двор которого упал самолет.

На месте происшествия работают военные спасатели и полицейские.

Сербия МиГ-21

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