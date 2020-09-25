На западе Сербии разбился военный самолет
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Самолет ВВС Сербии МиГ-21 разбился в пятницу утром на западе страны, сообщает сербский телерадиоканал РТС со ссылкой на министерство обороны.
По данным оборонного ведомства Сербии, крушение произошло при выполнении планового задания близ города Мали-Зворник.
Согласно первоначальной информации, один пилот погиб, поиски второго продолжаются. Травмы получил домовладелец, во двор которого упал самолет.
На месте происшествия работают военные спасатели и полицейские.