Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

ЕС посетовал на отсутствие дела о выводе $5 млрд из украинского ПриватБанка

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Европейский союз сожалеет об отсутствии уголовного расследования о выводе бизнесменом Игорем Коломойским $5 млрд из ПриватБанка (Киев), сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Нам также обидно, что до сих пор не было открыто уголовное производство по делу ПриватБанка о мошенничестве на сумму в более $5 млрд. Олигархи еще сохраняют значительное влияние", - сказал Боррель, которого цитирует пресс-служба представительства ЕС в Киеве.

Он отметил, что олигархи на Украине обладают большинством национальных телеканалов, в то время как независимые медиа имеют решающее значение в усилиях Украины по обеспечению устойчивого информационного пространства и активного гражданского общества.

По словам Борреля, он напомнил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что меморандум о взаимопонимании по новой программе макрофинансовой помощи объемом в 1,2 млрд евро, подписанный Украиной и ЕС в июле, содержит условия, которые касаются, прежде всего, укрепления верховенства права и антикоррупционных реформ.

"Я настаивал, в частности, на необходимости обеспечения прозрачного и деполитизированного процесса отбора в антикоррупционные институции, основанном на заслугах", - добавил высокий представитель ЕС.

ЕС ПриватБанк

Новости

Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС

Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС

Чешская авиакомпания анонсировала возобновление полетов в Москву

Чешская авиакомпания анонсировала возобновление полетов в Москву
Пандемия коронавируса

Израиль ввел ограничения на вылеты из страны из-за COVID-19

В Париже задержан ранивший прохожих мужчина

В Париже задержан ранивший прохожих мужчина

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

Источник сообщил о возможном расширении санкций ЕС 28 сентября

Грета Тунберг после перерыва пришла на пятничную акцию в Стокгольме

Грета Тунберг после перерыва пришла на пятничную акцию в Стокгольме

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС
Пандемия коронавируса

Карнавал в Рио отложили из-за коронавируса

Карнавал в Рио отложили из-за коронавируса

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в августе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');