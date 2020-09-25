ЕС посетовал на отсутствие дела о выводе $5 млрд из украинского ПриватБанка

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Европейский союз сожалеет об отсутствии уголовного расследования о выводе бизнесменом Игорем Коломойским $5 млрд из ПриватБанка (Киев), сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Нам также обидно, что до сих пор не было открыто уголовное производство по делу ПриватБанка о мошенничестве на сумму в более $5 млрд. Олигархи еще сохраняют значительное влияние", - сказал Боррель, которого цитирует пресс-служба представительства ЕС в Киеве.

Он отметил, что олигархи на Украине обладают большинством национальных телеканалов, в то время как независимые медиа имеют решающее значение в усилиях Украины по обеспечению устойчивого информационного пространства и активного гражданского общества.

По словам Борреля, он напомнил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что меморандум о взаимопонимании по новой программе макрофинансовой помощи объемом в 1,2 млрд евро, подписанный Украиной и ЕС в июле, содержит условия, которые касаются, прежде всего, укрепления верховенства права и антикоррупционных реформ.

"Я настаивал, в частности, на необходимости обеспечения прозрачного и деполитизированного процесса отбора в антикоррупционные институции, основанном на заслугах", - добавил высокий представитель ЕС.