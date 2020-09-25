SEC обвинила президента Arrayit в фейках о тестах на коронавирус

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила президента и главного научного директора биотехнологической Arrayit Corp Марка Шена в ложных и вводящих в заблуждение заявлениях относительно разработки компанией тестов на COVID-19 и финансовой отчетности.

Как сообщается в пресс-релизе SEC, в марте и апреле текущего года Шена ложно заявлял, что Arrayit разработала тест, который обнаруживает в крови коронавирусную инфекцию. Причем он говорил об этом еще до закупки материалов, необходимых для проведения анализов.

Также он ложно утверждал, что тест был передан на экстренное утверждение, и сообщал о большом спросе на него.

В сообщении комиссии говорится, что в период с октября 2018 года по март 2019 года Шена вводил инвесторов в заблуждение заявлениями о подаче компанией в SEC периодической отчетности с 2015 года. Однако Arrayit не смогла предоставить необходимые документы и финансовую информацию независимому аудитору, в результате чего он не смог завершить аудит за 2014 и 2015 годы.

"Мы утверждаем, что Марк Шена привлек средства инвесторов, воспользовавшись пандемией COVID-19, - заявила директор регионального офиса SEC в Сан-Франциско Эрин Шнайдер, слова которой приводятся в пресс-релизе. - Пандемия не освобождает руководителей публичных компаний от ответственности за предоставление точной информации".

Комиссия приостанавливала торги акциями Arrayit 14-27 апреля этого года.

SEC направила жалобу в Окружной суд по северному округу Калифорнии, обвиняя Шена в нарушении федерального законодательства о ценных бумагах и требуя денежного штрафа, а также запрета на занимание им руководящих должностей.

В июне SEC обвинила трейдера Джейсона Нильсена из города Санта-Круз (штат Калифорния) в мошеннической схеме с акциями Arrayit, в том числе в распространении ложных сообщений, касающихся разработки теста на COVID-19.

Он опубликовал многочисленные ложные и вводящие в заблуждения сообщения на форуме для инвесторов, включая недостоверную информацию о том, что компания разработала "одобренный" тест на COVID-19.

SEC утверждает, что начиная примерно со 2 марта 2020 года трейдер пытался спровоцировать рост акций компании, публикуя посты и, таким образом, побуждая инвесторов к их покупке. При этом он не раскрыл информацию о своем пакете акций Arrayit и планах продать бумаги, когда остальные их покупают.

Нильсен также предположительно создавал искусственный спрос на акции Arrayit, размещая и затем отменяя несколько крупных заявок на их покупку. Подобная практика называется "спуфинг" (spoofing) и заключается в том, что трейдеры размещают значительные заказы, способные повлиять на рыночную динамику, изначально намереваясь их аннулировать.