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Японский премьер выразил готовность встретиться с лидером КНДР

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во время выступления на сессии Генассамблеи ООН заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий.

"Я готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо условий. Установление конструктивных отношений между Японией и Северной Кореей не только послужит интересам обеих сторон, но также внесет большой вклад в региональный мир и стабильность", - сказал Суга.

В числе нерешенных проблем в отношениях двух государств японский премьер упомянул похищения людей Северной Кореей, а также ядерные и ракетные проблемы и "урегулирование печального прошлого".

Похищения японцев Северной Кореей

В конце на рубеже 70-80-х гг прошлого века северокорейские спецслужбы похитили 17 граждан Японии. В 2002 году тогдашний лидер КНДР признал похищение 13 человек и принес извинения. По его словам, целью похищения японцев было получение их документов и обучение японскому языку северокорейских разведчиков. Проблема похищений по сей день мешает двум странам нормализовать дипломатические отношения.

Япония КНДР Ёсихидэ Суга Ким Чен Ын

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