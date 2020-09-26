Японский премьер выразил готовность встретиться с лидером КНДР

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во время выступления на сессии Генассамблеи ООН заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий.

" Я готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо условий. Установление конструктивных отношений между Японией и Северной Кореей не только послужит интересам обеих сторон, но также внесет большой вклад в региональный мир и стабильность", - сказал Суга.

В числе нерешенных проблем в отношениях двух государств японский премьер упомянул похищения людей Северной Кореей, а также ядерные и ракетные проблемы и "урегулирование печального прошлого".