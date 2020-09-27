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Премьер Армении обвинил Азербайджан в нападении на Карабах

Премьер Армении обвинил Азербайджан в нападении на Карабах
Никол Пашинян
Фото: EPA

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Противник начал нападение на Арцах. Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что Степанакерт и другие населенные пункты Карабаха обстреливаются Азербайджаном из систем "Град".

Армения Нагорный Карабах

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