Премьер Армении обвинил Азербайджан в нападении на Карабах
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Противник начал нападение на Арцах. Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.
Ранее сообщалось, что Степанакерт и другие населенные пункты Карабаха обстреливаются Азербайджаном из систем "Град".