Сергей Рогов: после выборов президента США грядут серьезные события

Научный руководитель института США и Канады ответил на вопросы "Интерфакса" о предвыборной борьбе в США

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Активная предвыборная борьба в Соединенных Штатах Америки показывает, что выборы могут быть самыми скандальными за всю историю США. На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с научным руководителем института США и Канады РАН академиком Сергеем Роговым.

- В Америке впервые за все время прозвучала угроза от действующего президента, который, к тому же, борется за продление срока, угроза, что он не отдаст власть, даже если проиграет ее. Это неудачная шутка?

- Ну, откровенно говоря, так вот прямо, что называется по-русски, в лоб, что он не отдаст власть в случае проигрыша, он не сказал, но при этом ясно дал понять, что не признает проигрыш. Сейчас можно сказать – черт-те что творится в Америке. И то, что раньше казалось невозможным, на самом деле происходит. Конечно, после выборов грядут серьезные события, всем мало не покажется. Результаты выборов не будет признавать ни один из кандидатов, они, собственно, об этом уже говорят практически откровенно. Нынешний не признает выборы по почте, Байден не признает своего проигрыша ни за что, так что проблем хватит всем: и юристам, и политикам.

- Не грозит ли это тем, что афроамериканцы, которые явно симпатизируют Байдену, поднимут откровенную драку за своего фаворита?

- Нет, скорее всего, будет наоборот, именно белые поднимут драку за Трампа. Сейчас сказать, что будет, сложно, борьба в самом разгаре, и закончится ли она отнюдь не мирно, сказать сложно.