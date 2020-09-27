Швейцарцы не поддержали ограничения на работу для граждан ЕС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Большинство граждан Швейцарии проголосовало против ограничений на работу и проживание для граждан Евросоюза, сообщило агентство Associated Press.

Референдум по этому вопросу прошел в воскресенье. По предварительным данным, за ограничения проголосовали 38,3%, против них высказались 61,7%.

Голосование предложила Швейцарская народная партия, которая исповедует национально-консервативные взгляды.

Похожий референдум прошел в 2014 году.

Сегодня в Швейцарии живут около 1,4 миллиона граждан Евросоюза при населении страны в 8,6 миллиона человек. Около 500 тысяч швейцарцев живут в других странах Евросоюза.