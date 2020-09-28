Российская журналистка из "МБХ медиа" отпущена на свободу в Минске

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Задержанную во время протестной акции в Минске в субботу журналистку "МБХ медиа" Анастасию Ольшанскую оштрафовали и отпустили из изолятора, сообщает издание.

"Задержанную в Минске корреспондентку "МБХ медиа" оштрафовали на пять базовых окладов и отпустили из изолятора", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что Ольшанская находилась в изоляторе временного содержания в Жодино после задержания в субботу на протестной акции в центре города. Она перестала выходить на связь в 15:13 в субботу, перед этим передав информацию с проспекта Независимости, где проходили задержания участников женского марша.