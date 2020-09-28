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Туристу в Таиланде грозит 2 года тюрьмы за негативные отзывы об отеле

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американскому туристу в Таиланде грозит до двух лет тюрьмы за публикацию негативных отзывов о местном отеле, сообщает газета Bangkok Post.

"Курорт Sea View Resort на острове Ко Чанг подал в суд на американца Уэсли Барнса, который в июле написал серию негативных отзывов о своем отдыхе, в том числе на сервисах TripAdvisor и Google. Гостю грозит до двух лет тюрьмы", - пишет издание.

История получила развитие, когда отзыв туриста на TripAdvisor заметил и опубликовал у себя в твиттере популярный блогер Ричард Барроу, у которого 167,4 тыс. читателей.

В публикации Барнс обвинил персонал отеля в "недружелюбии" и заметил, что на курорте "ведут себя так, будто не заинтересованы в гостях".

В комментарии к отзыву отель в свою очередь обвинил постояльца в нарушении правил поведения, так как он пришел в ресторан со своим алкоголем. В гостинице отметили, что пошли гостю навстречу и позволили не платить взнос 500 бат (1250 рублей) за принесенное спиртное.

Подать иск на гостя курорт смог благодаря особенностям местного законодательства, которое допускает гражданское и уголовное преследование в случаях клеветы и подозрений на нее.

Закон нередко применяется для запугивания критиков, журналистов и других лиц, которые обращают внимание общественности на спорные вопросы. Максимальный приговор - два года тюрьмы и штраф в размере 200 тысяч бат (почти 500 тыс. рублей).

На данный момент Уэсли Барнс провел в тюрьме две ночи и был освобожден под залог.

Отель Sea View Resort & Spa имеет 1920 отзывов на TripAdvisor и высокий рейтинг 4,5 из 5. Среди негативных есть и публикации на русском языке. Россияне жаловались на плесень в номерах, доплаты, но в то же время отмечали красоту территории.

Таиланд Ко Чанг

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