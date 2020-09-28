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Посол Армении в РФ счел базу в Гюмри важнейшим сдерживающим фактором

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российская военная база в Гюмри является важнейшим сдерживающим фактором в регионе, заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

"Она является важнейшим сдерживающим фактором в случае внешних агрессий по отношению к Армении. Она всегда играла стабилизирующую роль и будет ее играть в соответствии с правовыми нормами, межгосударственными и международными, которые вытекают из статуса военной базы", - сказал Тоганян "Интерфаксу".

В Армении в городе Гюмри действует 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны, премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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