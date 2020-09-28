В ВОЗ заявили, что официальные показатели смертности людей с COVID-19 занижены

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В ВОЗ в понедельник заявили, что реальное число смертей людей с коронавирусом COVID-19 выше, чем об этом свидетельствует официальная статистика.

"Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что нынешние показатели, вероятно, ниже действительных", - сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о количестве смертей, ошибочно связанных с коронавирусом.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, число летальных исходов инфицированных COVID-19 превысило отметку в 1 млн. Всего с начала пандемии в мире диагностировали свыше 33,3 млн случаев заражения коронавирусом.