Полиция сообщила о многочисленных жертвах перестрелки в штате Орегон

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Освобождение заложников в городе Сейлем в американском штате Орегон завершилось стрельбой с многочисленными жертвами, рассказал во вторник представитель офиса шерифа города сержант Джереми Ландерса.

Полиция прибыла к одному из городских домов, где, по ее данным, подозреваемый удерживал заложников.

"По мере того, как разворачивались события, прозвучали выстрелы. Стрельба привела к многочисленным жертвам, погиб и подозреваемый", - говорится в заявлении офиса шерифа.

Никто из полицейских не пострадал, о числе погибших и о том, были ли они заложниками или случайными жертвами, не сообщается.

Полиция штата приступила к расследованию.