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Uber заинтересовался сервисом такси - СП Daimler и BMW

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Uber Technologies обдумывает покупку сервиса такси Free Now, являющегося СП Daimler AG и BMW AG, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Эта сделка помогла бы Uber усилить свои позиции в странах Европы и Латинской Америки.

Экономический кризис

По данным собеседников агентства, Uber выразила заинтересованность в приобретении Free Now после того, как СП столкнулось с трудностями при привлечении новых инвесторов в условиях пандемии. С учетом неопределенности перспектив рынка, компаниям, вероятно, будет сложно договориться о цене актива. Уверенности в том, что Uber купит Free Now, нет, отмечают источники. Они допускают, что могут появиться и другие потенциальные покупатели сервиса.

"Если внешние инвесторы не хотят давать капитал для Free Now, почему это должны делать Daimler и BMW? Автопроизводители начинают осознавать, что они потеряли много времени и денег, пытаясь создать конкуренцию в сферах с неопределенными перспективами прибылей в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в обзоре аналитиков Bernstein.

Daimler и BMW объединили операции в сфере электрической мобильности в прошлом году, создав компанию Your Now, в состав которой входят пять различных подразделений, включая Free Now и каршеринговую платформу Share Now.

Daimler оценивала свою долю в Your Now на конец июня 2020 года в 618 млн евро.

До пандемии коронавируса компании рассчитывали на увеличение выручки Free Now до 8 млрд евро к 2022 году с 2,5 млрд евро в 2019 году, отмечает один из источников Bloomberg.

Хроника 27 января – 29 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Uber Technologies Германия Латинская Америка Европа Free Now Daimler BMW коронавирус

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