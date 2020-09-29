Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:08Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 353 615+273 851

СВР узнала о подготовке в Белоруссии "резонансной провокации"

Речь идет о покушении на авторитетного священника РКЦ, заявил глава спецслужбы Сергей Нарышкин

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин обвинил США во вмешательстве в религиозную ситуацию в Белоруссии и заявил о подготовке противниками нынешней власти в республике "резонансной провокации", в ходе которой может быть ранен или даже убит авторитетный католический священник.

"По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - говорится в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-службой СВР.

Нарышкин отметил: "До клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения оппозиционной политической пропаганды среди верующих".

"По замыслу американцев, это должно вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении римско-католической церкви (РКЦ). По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах", - подчеркнул директор СВР.

Сергей Нарышкин СВР США Белоруссия РКЦ

Новости

Лондон ввел санкции против Лукашенко и его сына Виктора

В Ереване заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25

В Ереване заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25

Скончался эмир Кувейта

Скончался эмир Кувейта
Война санкций

Белоруссия объявила о санкциях в отношении балтийских государств

В Турции сообщили о готовности Анкары поддержать Баку "на поле боя"

В Турции сообщили о готовности Анкары поддержать Баку "на поле боя"
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанцы стали просить посольство в Москве отправить их на фронт

Экс-президент Армении Кочарян уехал в Карабах

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Меркель провела переговоры с Пашиняном и Алиевым

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван объявил о готовности применять системы большей дальности и мощи

Ереван объявил о готовности применять системы большей дальности и мощи
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван заявил об обстреле Азербайджаном города Варденис в Армении

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');