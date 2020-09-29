СВР узнала о подготовке в Белоруссии "резонансной провокации"

Речь идет о покушении на авторитетного священника РКЦ, заявил глава спецслужбы Сергей Нарышкин

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин обвинил США во вмешательстве в религиозную ситуацию в Белоруссии и заявил о подготовке противниками нынешней власти в республике "резонансной провокации", в ходе которой может быть ранен или даже убит авторитетный католический священник.

"По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - говорится в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-службой СВР.

Нарышкин отметил: "До клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения оппозиционной политической пропаганды среди верующих".

"По замыслу американцев, это должно вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении римско-католической церкви (РКЦ). По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах", - подчеркнул директор СВР.