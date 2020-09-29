Байден перед дебатами обнародовал налоговую декларацию за 2019 год

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во вторник обнародовал документы об уплате налогов за 2019 год, сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что налоговая декларация была опубликована за несколько часов до дебатов с соперником Байдена на выборах, действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом.

По информации The Wall Street Journal, Байден заплатил за 2019 год около $300 тыс. федеральных налогов. Вместе с этим он и его жена Джилл заработали за это время $985 233.

В предвыборном штабе Байдена сообщили, что таким образом после обнародования налоговой декларации за 2019 год Байден предоставил информацию о выплате налогов за 22 года, в том числе, когда он был сенатором от штата Делавэр, вице-президентом США и после ухода с этой должности.

По словам заместителя руководителя избирательного штаба Кейт Бедингфилд, Байден продемонстрировал "исторический уровень транспарентности, который нужен, чтобы вернуть народу Америку веру в его лидеров".

В минувшие выходные газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что Трамп в 2016 и 2017 годах выплатил в качестве налогов лишь по $750. Также журналисты издания утверждают, что он не заплатил подоходный налог за 10 лет.

Предвыборный штаб соперника Трампа по предвыборной гонке Байдена уже выпустил собственный ролик на основании информации газеты. В нем утверждается, что по данным на 2019 год, американский учитель заплатил налог в размере $7239, пожарный - $5283, медсестра - $10216, в то время как Трамп (без указания даты) - $750.

Трамп впоследствии отрицал информацию об уклонении от уплаты налогов и утверждает, что может предоставить финансовую отчетность с указанием всей своей собственности и активов с момента объявления о переизбрании.

Выборы президента в США запланированы на 3 ноября 2020 года.