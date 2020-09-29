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При артобстреле погибла жительница Тертерского района Азербайджана

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджанские СМИ сообщают о гибели еще одного мирного жителя Азербайджана на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта в результате артобстрела со стороны ВС Армении.

По данным СМИ, снаряды попали в несколько жилых домов в Тертерском районе, в результате погибла жительница Айна Мехдиева, 1959 года рождения.

Кроме этого, один из снарядов упал недалеко от больницы Тертерского района.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 12 и ранении 33 мирных жителей в результате артобстрелов со стороны ВС Армении.

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