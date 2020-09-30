Находящимся на карантине чехам разрешили голосовать, не выходя из машины

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Граждане Чехии, которые вынуждены находиться на карантине из-за коронавируса, тем не менее смогут проголосовать на выборах, которые состоятся в первые выходные октября. Им разрешили приехать на специальные избирательные участки на личных автомобилях и проголосовать прямо из машины, сообщает Associated Press.

Ранее тем, кто находился на самоизоляции, было запрещено голосовать, но по мере того, как число помещенных на карантин росло, встал вопрос о соблюдении их избирательных прав. В результате был принят закон, позволяющий им голосовать.

По всей стране чешские военные организовали 156 временных избирательных участков для лиц, помещенных на карантин из-за коронавируса. Граждане, у которых нет личного транспорта, могут попросить сотрудников избирательной комиссии приехать на дом с урной для голосования.

В Чехии 2-3 октября пройдут региональные выборы, на которых будут избраны краевые собрания (Чехия состоит из 13 краев). Тогда же состоится первый тур выборов в верхнюю палату парламента – Сенат. Второй тур выборов в Сенат назначен на 9-10 октября.

На выборах будут конкурировать 9 основных парламентских партий: правоконсервативная Гражданско-Демократическая Партия (ODS), либертарианская Пиратская Партия, Чешская Социал-Демократическая Партия (ČSSD), левоцентристская "Да" (ANO), Христианско-Демократический Союз – Чешская Народная Партия (CDU-ČSL), крайне-правая Партия Прямой Демократии (SPD), праволиберальные ТОП-09 и Независимые Старосты, Коммунистическая Партия Чехии и Моравии (KSČM).

В Чешской Республике зарегистрировано 67 843 подтвержденных случаев заболевания, из которых 636 случаев со смертельным исходом.