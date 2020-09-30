В Индии гибель девушки после изнасилования спровоцировала протесты

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Индии смерть девушки из низшей касты после группового изнасилования спровоцировала новую волну протестов.

Как сообщает Associated Press, девушка была изнасилована четырьмя мужчинами 14 сентября в штате Уттар-Прадеш. Родственники жертвы рассказали местным изданиям, что ее нашли в поле неподалеку от дома голой и истекающей кровью, с переломом позвоночника. Накануне девушка умерла в больнице в Нью-Дели.

По данным полиции, предполагаемые насильники взяты под стражу. Они являются представителями касты, которая занимает более высокое положение в обществе в сравнении с погибшей.

Протестующие и политические деятели требуют справедливого наказания для преступников.

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