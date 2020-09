Умер автор песни "A Little Less Conversation"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Американский певец, композитор и автор нескольких хитов Элвиса Пресли Мак Дэвис скончался в возрасте 78 лет, сообщает в среду газета The Guardian.

Менеджер музыканта Джим Мори рассказал, что смерть наступила из-за осложнений после операции на сердце.

Mac Davis, Singer, Actor and TV Variety Show Host, Dies at 78 https://t.co/ikD1Vki0qg — Variety (@Variety) September 30, 2020

Дэвис написал для Пресли несколько песен, среди которых были "A Little Less Conversation", "Memories", "In The Ghetto" и "Don't Cry, Daddy". Новую волну популярности песне A Little Less Conversation принес ремикс 2002 года за авторством нидерландского музыканта Junkie XL.

У Дэвиса также была успешная сольная карьера и он стал популярным кантри-певцом. Известность ему принесли песни "Baby Don"t Get Hooked on Me", "Stop and Smell the Roses" и "One Hell of a Woman and Rock"n"Roll". Также музыкант снимался в кино.