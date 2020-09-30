Истребитель разбился после столкновения с самолетом-заправщиком в США

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Американский истребитель пятого поколения F-35B разбился после столкновения в небе с самолетом-заправщиком KC-130J в Калифорнии, его пилот успел катапультироваться, сообщил Корпус морской пехоты США.

Крушение истребителя произошло в районе базы Эль-Сентро на юго-востоке Калифорнии.

При этом самолет-заправщик смог совершить посадку неподалеку от аэропорта Thermal Airport. Его экипаж не пострадал.

К авиакатастрофе привело столкновение F-35B с KC-130J во время дозаправки в воздухе. "Пилот F-35B успешно катапультировался и в настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - сообщили в Корпусе морской пехоты.

F-35B – истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Это один из трех вариантов в семействе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II, разработанных американской компанией Lockheed Martin.