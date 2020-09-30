Аппарат миссии ExoMars отправили во Францию после испытаний в Италии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Аппарат российско-европейской миссии ExoMars отправлен из Италии во Францию для продолжения испытаний, сообщили в "Роскосмосе".

"В воскресенье, 27 сентября 2020 года, несколько модулей космического аппарата российско-европейской миссии ExoMars-2022 были отправлены из Thales Alenia Space Italia (г. Турин, Италии) в г. Канны, Франция", - говорится в сообщении.

"В течение следующих месяцев инженеры совместной российско-европейской рабочей группы проведут серию испытаний всего космического аппарата во Франции: тепловые, вакуумные и акустические", - добавили в госкорпорации.

Аппарат проходил испытания в Италии с апреля по сентябрь 2020 года. Итальянские специалисты, в частности, провели испытания на герметичность, а также проверили готовность аппарата.

Как отмечают в "Роскосмосе", при транспортировке модулей и подготовке к ней, были предприняты "исчерпывающие меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19".

Как сообщалось, Россия совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) готовились летом нынешнего года запустить к Марсу космический аппарат в рамках миссии ExoMars-2020. Цель проекта - исследование поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведение геологических исследований и поиск следов возможного существования жизни на планете.

Российская ракета-носитель "Протон-М" должна была отправить к Красной планете посадочную платформу российского производства с ровером, созданным учеными ЕКА. В марте стало известно, что запуск перенесен на два года из-за необходимости проведения дополнительных испытаний аппарата и сложной эпидемиологической обстановки в Европе.