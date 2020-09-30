Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 641 553+287 938

Аппарат миссии ExoMars отправили во Францию после испытаний в Италии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Аппарат российско-европейской миссии ExoMars отправлен из Италии во Францию для продолжения испытаний, сообщили в "Роскосмосе".

"В воскресенье, 27 сентября 2020 года, несколько модулей космического аппарата российско-европейской миссии ExoMars-2022 были отправлены из Thales Alenia Space Italia (г. Турин, Италии) в г. Канны, Франция", - говорится в сообщении.

"В течение следующих месяцев инженеры совместной российско-европейской рабочей группы проведут серию испытаний всего космического аппарата во Франции: тепловые, вакуумные и акустические", - добавили в госкорпорации.

Аппарат проходил испытания в Италии с апреля по сентябрь 2020 года. Итальянские специалисты, в частности, провели испытания на герметичность, а также проверили готовность аппарата.

Как отмечают в "Роскосмосе", при транспортировке модулей и подготовке к ней, были предприняты "исчерпывающие меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19".

Как сообщалось, Россия совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) готовились летом нынешнего года запустить к Марсу космический аппарат в рамках миссии ExoMars-2020. Цель проекта - исследование поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведение геологических исследований и поиск следов возможного существования жизни на планете.

Российская ракета-носитель "Протон-М" должна была отправить к Красной планете посадочную платформу российского производства с ровером, созданным учеными ЕКА. В марте стало известно, что запуск перенесен на два года из-за необходимости проведения дополнительных испытаний аппарата и сложной эпидемиологической обстановки в Европе.

Италия Франция ExoMars Роскосмос

Новости
Пандемия коронавируса

В Швейцарии с 1 октября ослабят ограничения на массовые мероприятия

В Швейцарии с 1 октября ослабят ограничения на массовые мероприятия
Экономический кризис

Disney уволит в США 28 тысяч сотрудников парков развлечений

Disney уволит в США 28 тысяч сотрудников парков развлечений

В Индии гибель девушки после изнасилования спровоцировала протесты

В Индии гибель девушки после изнасилования спровоцировала протесты

Тихановская объявила о формировании теневого правительства Белоруссии

Тихановская объявила о формировании теневого правительства Белоруссии

Истребитель разбился после столкновения с самолетом-заправщиком в США

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Анкара сравнила ситуацию в Карабахе с событиями на Украине

Анкара сравнила ситуацию в Карабахе с событиями на Украине

Белорусская оппозиция попросила суд в Гааге завести дело на Лукашенко

Белорусская оппозиция попросила суд в Гааге завести дело на Лукашенко
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Макрон счел необдуманными и опасными заявления Турции по Карабаху

Макрон счел необдуманными и опасными заявления Турции по Карабаху
Навальный попал в больницу

Меркель назвала инцидент с Навальным международной проблемой

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения заявила об участии в боях турецких беспилотников и F-16

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');