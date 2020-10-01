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Компании ULA вновь не удалось запустить разведывательный спутник США NROL-44

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Очередная попытка запуска тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), планировавшаяся в четверг, была отменена за семь секунд до старта в связи с техническими проблемами, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Старт планировалось осуществить 30 сентября в 23:54 по времени Восточного побережья США (1 октября в 06:54 МСК) со стартового комплекса SLC-37 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Компании ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Запуск спутника, стоимость которого оценивается в более чем миллиард долларов, ранее уже неоднократно откладывался из-за технических проблем, в том числе в системах 37-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал, а также неблагоприятных погодных условий.

29 августа из-за технических проблем запуск был остановлена автоматикой всего за три секунды до отрыва ракеты от стартового стола, когда уже произошло зажигание.

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