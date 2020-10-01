Азербайджан отверг участие самолетов и вертолетов в боях в Карабахе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные не использовали в четверг боевые самолеты и вертолеты в ходе операции в Нагорном Карабахе, заявил начальник пресс-службы Минобороны республики Вагиф Даргяхлы.

"Информация армянской стороны о том, что ими сегодня были сбиты три самолета, два вертолета и шесть беспилотников является дезинформацией. Хочу отметить, что сегодня ВВС Азербайджана не были задействованы в боевых действиях и не поднимались в воздух", - сказал Даргяхлы агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, все авиасредства ВВС Азербайджана находятся в строю.

Ранее власти Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о двух сбитых азербайджанских вертолетах и трех самолетах.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о начале "контрнаступления" в ответ на обстрелы со стороны Армении.