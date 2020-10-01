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Лавров обвинил Берлин в проведении курса на сдерживание России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Берлин взял курс на сдерживание России, выдвигает голословные обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах", - говорится в обращении Лаврова к организаторам и участникам дискуссионного форума "Вехи германо-советских взаимоотношений".

По словам министра, период напряженности может быть преодолен "во благо коренных интересов России и Германии, формирования устоев международного общения, нацеленных на сотрудничество и совместное противостояние реальным вызовам человечеству".

"Шансы на сохранение этой перспективы остаются. Многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества, их способности бережно и честно отстаивать правду, передавать свои знания и опыт молодым поколениям", - подчеркнул глава МИД РФ.

Инцидент с Навальным

В отношениях РФ и Германии возникла напряженность после инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Ему стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

Навальный попал в больницу

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

30 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что инцидент с Навальным - это международная проблема. "Это не двустороннее дело, это преступление, которое произошло на российской территории, нарушение конвенции о химоружии, поэтому это международный вопрос", - сказала она, выступая в бундестаге.

Немецкий политик сообщила, что ФРГ дождется ответа от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по случаю с предполагаемым отравлением российского оппозиционера и затем будет обсуждать возможную реакцию на это ЧП в Брюсселе. Меркель также заявила, что ФРГ по-прежнему ожидает от РФ разъяснений по этому происшествию.

Сергей Лавров МИД РФ Германия

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