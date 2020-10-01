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Армения решила отозвать своего посла из Израиля для консультаций

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - МИД Армении принял решение отозвать своего посла в Израиле для проведения консультаций, заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

"Поставки Израилем Азербайджану сверхсовременного вооружения особенно неприемлемы в период широкомасштабной агрессии этой страны против Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха - ИФ). По дипломатическим каналам мы неоднократно заявляли об этом своим израильским партнерам", - сказала Нагдалян на брифинге в четверг.

По ее словам, пока международное сообщество продолжает выступать за немедленное прекращение боевых действий, Израиль продолжает поставки вооружения.

"Такая позиция для нас неприемлема. И мы приняли решение отозвать своего посла для консультаций", - сказала Нагдалян.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром начало военную операцию на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Ведомство объявило о "контрнаступательной операции" в ответ на провокации Армении. Со своей стороны, премьер Армении Никол Пашинян сказал, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

Хроника 27 сентября – 01 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
МИД Армении Армения Израиль Анна Нагдалян Азербайджан Нагорный Карабах

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