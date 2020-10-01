Суд признал право внебрачной дочери экс-короля Бельгии на титул принцессы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Брюсселя в четверг вынес постановление в пользу Дельфины Боэль, внебрачной дочери бывшего короля Бельгии, которая отныне официально имеет право на титул принцессы, сообщает бельгийский телерадиоканал RTBF.

Кроме того, она берет фамилию своего отца - Саксен-Кобург-Гота. Ее дети Жозефин и Оскар также имеют право на титулы принца принцессы, их именам теперь будет предшествовать обращение "Его (ее) королевское высочество".

В январе этого года Альберт II признал, что является отцом Дельфины Боэль, которая более десяти лет доказывала родство. Ее мать, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, заявляла, что состояла в отношениях с Альбертом II около 18 лет - до того момента, как он стал королем.

В день отречения от престола Альберта II в 2013 году мать Дельфины Боэль дала интервью, в котором рассказала общественности о своей связи с бывшим королем Бельгии и их дочери. После отречения Альберта II и, соответственно снятия с него иммунитета на неприкосновенность, Боэль смогла инициировать судебные разбирательства в отношении него.

Однако бывший король Бельгии долгое время не признавал родства. Лишь после того, как суд обязал его пройти ДНК-тест, пригрозив ему штрафом в 5 тыс. евро в день в случае отказа, он согласился признать, что является отцом Дельфины Боэль.